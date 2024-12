Gaglianico, entra in funzione la rete per la connessione a banda ultra larga

E’ arrivata in questi giorni la comunicazione di Open Fiber (la società che ha realizzato l’opera) che la rete a banda ultra larga, posizionata sul territorio del comune di Gaglianico, è entrata in piena funzione.

La connessione a banda ultra larga consente di svolgere attività anche su più dispositivi, connessi contemporaneamente alla rete di casa e di beneficiare di servizi digitali innovativi come la telemedicina, lo streaming online in HD e 4k, il telelavoro, la didattica a distanza (DAD) e i servizi della Pubblica Amministrazione divenuti assolutamente indispensabili in questa una nuova era digitale; i cittadini dunque possono rivolgersi ad uno degli operatori partner di Open Fiber per richiedere l’attivazione dei servizi.

Per attivare il servizio i cittadini e le aziende dovranno verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito www.openfiber.it nella sezione “Verifica Copertura” ( https://openfiber.it/verificacopertura) e poi rivolgersi a uno degli Operatori Partner di Open Fiber per sottoscrivere l’offerta commerciale più aderente alle proprie necessità. Qualora l’indirizzo non risultasse coperto, gli utenti potranno compilare l’apposito form che compare al termine della procedura (“resta in contatto”) e saranno avvisati quando l’indirizzo risulterà raggiunto dalla rete.

Dopo aver sottoscritto un’offerta commerciale con un Operatore Partner gli utenti saranno contattati da Open Fiber per fissare un appuntamento con i tecnici che si occuperanno di installare la fibra ottica nell’abitazione.