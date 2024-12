TT Biella: Weekend con campionato e Grand-Prix giovanile

Nel fine settimana appena trascorso, il calendario aveva in programma, per il TT Biella, 4 incontri di campionato e il Grand Prix Giovanile di Villadossola. La giornata di campionato ha registrato: 1 incontri vinto in D1 e 3 incontri persi in B2, D2 e D3. Ottima la partecipazione al Grand Prix: Il Tennistavolo Biella ha ottenuto, con le buone prestazioni dei giovanissimi atleti, anche molti podi.

CAMPIONATI A SQUADRE

Serie B2.

Per la squadra regina del TT Biella - Carrozzeria Campagnolo, che milita nel campionato nazionale di serie B2, è arrivata la terza sconfitta. Tra le mura amiche del PalaSantoStefano i biellesi sono usciti battuti, con il punteggio di 5 a 3, nello scontro che li ha visti opposti al Mondovì. Ma, mentre, sia contro Valenza sia contro Novara, qualche recriminazione ci poteva anche stare sulla possibilità di girare il risultato, contro i monregalesi non c’è stato nulla da fare. Gli ospiti hanno schierato una vecchia conoscenza del TT Biella, il forte capitano Catalin Negrila, un solidissimo Marco Torta e il giovane difensore Jacopo Dondana. Per i lanieri, Eugenio Panzera vince su Dondana e Torta (11/-5/8/-10/9) ma è poi battuto, nella partita clou dal capitano avversario, al termine di un match molto avvincente (-6/5/11/-7/6); Francesco Gamba si impone con sicurezza su Dondana ma perde, con ben poche chances, contro gli altri due; chiuso dal pronostico Matteo Passaro, che comunque se la gioca al meglio contro Torta (15/9/9). Sabato prossimo si chiuderà il girone di andata con i nostri impegnati a Verzuolo, contro l’altra “corazzata” del girone, gli attuali leader della classifica, Garello, Sych e Bertolini.

Classifica: A4 Verzuolo Scotta,12; T.T. Mlm Mondovi',10; Tt Biella Carrozzeria Campagnolo,8; Luigi Rum Compagnia Unica,6;; Tt Enjoy,6; G.S. G. Regaldi Novara,4; Asd Tt Romagnano,2. T.T. Valenza Kimonoporte,2.

Serie C2.

La formazione del TT Biella – Biella Legno ha riposato.

Classifica: Tt. Romagnano,10; Tt. Biella - Legno,8; Asd Splendor - Unipol Sai Di Bocchio,8; Tt. Valenza - Andrew's Style,6; Tt. Ossola 2000 Rist. Terminus,2; G.S. G. Regaldi Novara,2; Tt. Novara Hcm,0.

Serie D1.

Nel campionato di D1 la compagine del TT Biella – Farmacia Balestrini chiude vincente, con il punteggio di 4 a 2, lo scontro che l’ha vista opposta alla formazione B del Novara, con una grande prestazione di Federica Prola, che infila in carniere la prima vittoria in campionato. Gli altri punti arrivano per mano di un ottimo Giacomo Cenedese, in tre set su Avetta e Rezzuto e di Stefano Torrero, anche lui su Guerra. Completava la formazione ospite Izzo. Per i lanieri non è sceso in campo il capitano Stefano Erba.

Classifica: Tt. Valenza - Assifour,10; Tt. Biella - Farmacia Balestrini,9; Tt. Novara A Hcm,9; Asd Splendor - Rammendatura Mb Line,7; Tt. Ossola 2000 Balabiott Birrificio,6; Tt Sisport A,4; Tt. Novara B Hcm,3; Tt. Alessandria,0.

Serie D2.

Nel campionato di D2 il team del TT Biella - Pizzeria Giordano ha riposato. La squadra del TT Biella - Tintoria Ferraris, capitanata da Marco Ruffanello, ha invece giocato venerdì sera a Pont-Saint-Martin contro la formazione del Pont-Donnas. I biellesi sono stati protagonisti di un match tirato ma, ancora una volta, ne sono usciti “con un pugno di mosche”. Da segnalare l’ottima prestazione di Luca Rizzo, esordiente in questo campionato, che, pur non vincendo, ha disputato due ottime partite, contro Ippoliti (6/-9/2/-7/9) e contro Malisan (-5/-5/5/8/9). Il punto della bandiera arriva, al quinto set, a opera di Andrea Manicotto su Ippoliti. Fermo al palo Gabriele Marfisi, battuto in quattro set da Malisan e Tos.

Classifica: Tt. Romagnano,9; Asd Splendor - Immobiliare Bugella,7; Tt. Pontdonnas,6; Tt. Biella - Pizzeria Giordano,5; Asdtt Ivrea B,5; Coumba Freide T.T. Aosta,3; Tt. Biella - Tintoria Ferraris,1.

Serie D3.

Nel campionato di D3 la formazione del TT Biella - RDM Automazioni e sicurezza ha riposato. Bellissima gara è stata quella disputata, in casa, dai giovanissimi della compagine del TT Biella - Barbera Auto contro l’Aosta, formazione, anch’essa, composta da atleti molto giovani. Quattro a due l’esito finale a sfavore dei biellesi, con i punti ottenuti da Giacomo Riva, in tre set, su Savasta e di Jacopo Siciliano su Macioce; Lorenzo La Porta, per emotività, non riesce a controllare la tensione agonistica, perde contro Giglio e contro Savasta, pur essendosi trovato, in bella, avanti 5 a 0. Per i colori biellesi ha giocato anche Pietro, battuto in tre set da Pera.

Classifica: Tt. Romagnano,8; Tt. Biella - Rdm Automazioni E Sicurezza,5; Coumba Freide Tt. Aosta,5; Asd Splendor - Siviero Davide Mottalciata,5; Tt. Enjoy Honey Badgers,3; Tt. Biella - Barbera Auto,0.