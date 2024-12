Con i Presepi diffusi di Chiavazza la magia del Natale si diffonde nel quartiere

Chiavazza si illumina! Ormai si sta entrando in piena atmosfera natalizia...dopo la posa della cometa sopra la chiesa di Santa Maria Assunta e Quirico da parte degli Alpini, quella del Comune in piazza e il magnifico presepe alla chiesetta di San Rocco, sempre degli Alpini, prende il via la rassegna dei presepi!

Fino al 6 gennaio lungo le vie di Chiavazza, nei cortili, alle finestre delle case, nei giardini, nelle vetrine, saranno esposti i 21 presepi realizzati da famiglie, associazioni e scuole per rendere più vivo il quartiere.

Ecco la cartina per seguire un percorso di visita che ti farà conoscere meglio il quartiere e l'entusiasmo dei suoi abitanti che hanno partecipato all'iniziativa.