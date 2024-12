SPORT |

New Generation Taekwondo sul podio alla Columbus Cup

Quattro atleti della ASD New Generation Taekwondo hanno gareggiato alla Columbus Cup, competizione di forme svoltasi a Genova l'8 dicembre, prima gara della stagione in questa specialità. Il gruppo in gara, guidato dal tecnico Maurice Magoni, ha conquistato un risultato interessante, tre di loro sono andati a podio: tra i risultati, spicca la medaglia d'argento conquistata da Diego Quaglia, di San Giacomo Vercellese, nella categoria Junior cinture Blu. "Sono molto soddisfatto della sua esecuzione", ha commentato Maurice Magoni "È stato un peccato subire una leggera penalizzazione nel punteggio ma l'esperienza accumulata sarà fondamentale per le prossime gare". A podio, con la medaglia di bronzo, anche Claudia Hamedani di Biella e Francesca Tacca di Albano Vercellese, entrambe cinture Gialle, rispettivamente nelle categorie Kids e Master. Marie Lysiane Choupa Djeumo, anche lei di Biella, alla sua prima esperienza ha disputato una buona gara nella categoria Cadets cinture Gialle, pur non arrivando a podio. "Sono orgoglioso di tutti gli atleti", ha dichiarato Maurice Magoni. "Hanno dimostrato grande impegno e passione, e questo è il risultato più importante. Ora continueremo a lavorare sodo per migliorare ulteriormente". Per la New Generation Taekwondo questa rappresenta la terza competizione in cui ha partecipato nell'arco di sole tre settimane, e si sta preparando per la Savona Junior Cup del prossimo weekend, un impegno che fa intravedere una buona crescita della ASD.

c. s. ASD New Generation Taekwondo g. c.