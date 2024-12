Natale a Chiavazza tra Stella Cometa degli Alpini, alberi di Natale delle scuole e presepi FOTO

A Chiavazza gli Alpini hanno dato anche questo anno il loro prezioso contributo in vista del Natale.

In questi giorni hanno nuovamente allestito il presepe fuori dalla chiesa di San Rocco nato dall’idea e desiderio degli Alpini Franco, Gabriele e Giuseppe, che sono stati impegnati per più di tre mesi per la realizzazione, e ieri è stata posata la grande Stella Cometa, ben visibile da Biella sulla facciata della Chiesa Santa Maria Assunta e San Quirico a Chiavazza.

Ma Natale a Chiavazza questo anno è davvero uno spettacolo. La settimana scorsa il Comune ha portato i suoi abeti in piazza XXV Aprile, che sono stati decorati dai bambini delle elementari, e nei prossimi giorni inizierà il tour per visitare i presepi che sono stati allestiti nel quartiere e resteranno fino all'Epifania. Verrà distribuita una mappa che accompagnerà i visitatori alla scoperta di questi gioiellini.