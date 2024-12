Pettinengo: Balcone del Biellese Trail, i risultati della 10a edizione.

Una lieve nevicata notturna e la temperatura di un grado al momento della partenza, hanno reso decisamente invernale la 10ª edizione del Balcone del Biellese Trail, corsa in natura organizzata domenica mattina su due percorsi dal GAC Pettinengo. Rispetto ai 185 preiscritti ci sono state una quindicina di defezioni ma anche trentina di iscrizioni last minute che hanno portato a sfondare, seppur di poco, quota 200: precisamente 201, come era stato nel 2021 nella prima edizione post pandemia, ma con un notevole incremento rispetto all'anno scorso quando furono solo 144. Con 110 partecipanti, il Trail Medium da 21 km e circa 1000 metri di dislivello ha regalato un percorso che ha reso giustizia al nome dell’evento: un vero e proprio "balcone" panoramico sul territorio biellese. La vittoria è andata a Lorenzo Parodi, savonese tesserato per Trail Runners Finale Ligure, che ha tagliato il traguardo in 1h30'48". A completare il podio, due atleti biellesi: Carlo Torello Viera (GSA Valsesia) che ha chiuso con 4'50" di ritardo in 1h35'38", e Matteo Biolcati Rinaldi (Pietro Micca Biella Running), terzo in 1h36'21". Successo biellese, l'unico della giornata, nel settore femminile, dove Francesca Foglio, classe 2003 dell'Atletica Stronese Nuova NordAffari, ha dominato con un crono di 1h49'06". Alle sue spalle, Paola Bottanelli (Bergamo Stars) è arrivata seconda con 2h00'28", seguita da Greta Gamba, biellese della Bugella Sport, terza in 2h01'12".

Nel Trail Small, un percorso di 8 km e 400 metri di dislivello, sono stati 73 gli atleti a tagliare il traguardo, con il valdostano Niccolò Biazzetti (Atletica Monterosa Fogu Arnad) che ha conquistato la sua quarta vittoria consecutiva, chiudendo la gara in 35'02". A seguire, Matteo Pezzana (Cambiaso Risso Genova) si è piazzato secondo in 38'21", mentre il biellese Marco Logoteta (Amron Team) è arrivato terzo in 38'26".

Tra le donne, dominio della torinese Sara Borello (Atl. Canavesana), che ha chiuso addirittura quinta assoluta con un tempo di 38'48". Il podio femminile è stato completato da Giulia Caldera (Atl. Santhià) in 45'31" e dalla biellese Elizabeth Nwolicha (Bugella Sport), terza in 45'44".

Quest’anno, il Trail Small ha visto anche la partecipazione di 18 atleti non competitivi che hanno potuto camminare o correre sulle stesso percorso dei runner.

Al termine per tutti un gustoso piatto di polenta con Tapulone e verza e tre eccellenze biellesi: acqua Lauretana, birra Menabrea e i prodotti della panetteria Pasticceria Patti. Tre partner dell'evento che si aggiungono ai golden sponsor Sergent Major, Fabbro Ramella Bon, Botalla Formaggi e Du Pareil Au Même abbigliamento 0-14. Grazie a loro, oltre i primi tre assoluti sono stati premiati i primi 5 di ogni categoria del Trail Medium e i primi tre di ogni categoria del Trail Corto.

Con questa gara termina l'impegnativa stagione organizzativa di GAC Pettinengo. Ora un paio di mesi di pausa e nel mese di febbraio arriverà la prima gara del 2025, la Karneval Run, la corsa in maschera per le vie di Biella: tra qualche settimana verrà definita la data.