Biella: eletto il primo consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi FOTO

A Biella le classi quarte e quinte delle scuole primarie cittadine hanno eletto il primo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi composto da 14 membri. L’iniziativa, parte del progetto "Consigli Comunali delle Ragazze e dei Ragazzi… Spazio alla Gentilezza", è stata sostenuta dalla Regione Piemonte e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ed è stata coordinata dall’Associazione Cor et Amor con la collaborazione dell’associazione locale Insieme è di più. Questo progetto ha visto un’ampia collaborazione tra le scuole e il Comune di Biella, con il sostegno delle Dirigenti Scolastiche e degli insegnanti.

Le elezioni si sono svolte in un clima di entusiasmo, con i bambini coinvolti in un processo educativo che ha permesso loro di avvicinarsi alla politica come un servizio per la comunità. Come ha sottolineato l’assessore all'Istruzione, Livia Caldesi, "Quello che fanno i giovani eletti è ciò che facciamo anche noi adulti quando decidiamo di fare politica, cioè mettersi al servizio della collettività". Caldesi ha anche apprezzato l'emozione e la gioia dei bambini, che hanno spontaneamente applaudito dopo la nomina degli eletti, mostrando un bell'esempio di democrazia partecipata.Un’iniziativa che unisce scuole e istituzioni

Il progetto ha coinvolto i tre istituti scolastici di Biella, l’IC San Francesco, l’IC Biella 3 e l’IC Biella 2, grazie al lavoro delle Dirigenti Scolastiche: la prof.ssa Stefania Nuccio (IC Biella 3), la dott. ssaLucia Azzolina (IC Biella 2) e la dott.ssa Monica Pisu (IC San Francesco), che hanno dimostrato grande sensibilità nell’integrare l’iniziativa nel percorso educativo delle scuole. Le Dirigenti hanno infatti riconosciuto l'importanza di un progetto che non solo arricchisce l’insegnamento dell'educazione civica, ma dà anche concretezza a quanto appreso dai bambini durante le lezioni.

Le insegnanti referenti del progetto, Monica Marucca, Pina Imbriaco e Giorgia Aiazzone, hanno seguito il progetto con grande impegno. Quest'ultima, insegnante referente del progetto per l’IC Biella 2, ha commentato con entusiasmo: "È stato un momento commovente, i bambini sono arrivati con i loro discorsi scritti e hanno partecipato con grande convinzione, emozionandosi e mostrando un forte senso di partecipazione." La sua emozione è stata condivisa anche dagli altri insegnanti, tra cui Pina Imbriaco, che ha raccontato con gioia delle elezioni svoltesi alla scuola primaria Villaggio Lamarmora: "I bambini erano entusiasti e curiosi; i progetti proposti erano così interessanti che i compagni hanno avuto difficoltà a scegliere." Monica Marucca ha anche sottolineato la sua soddisfazione per l’impegno e la partecipazione delle colleghe e per l’entusiasmo espresso dai bambini, supportato dalle loro famiglie.

L’importanza dell’educazione civica

Anche Angela Giambirtone, insegnante del plesso De Amicis, ha sottolineato come i bambini abbiano vissuto questa esperienza in modo positivo e costruttivo, approcciandosi alla politica come una forma di servizio alla cittadinanza. "Era bello vedere come i bambini, pur essendo giovani, si sentissero già parte attiva della città, partecipando a questo importante momento di educazione civica", ha commentato.Il progetto, che ha coinvolto numerosi bambini e insegnanti, ha messo in luce come l'educazione civica possa essere non solo un tema di studio, ma anche una pratica vissuta, in cui i ragazzi hanno avuto l’opportunità di essere protagonisti. Un grande esempio di democrazia che continuerà a crescere nei prossimi anni.

Un futuro di partecipazione per tutti

Il prossimo passo sarà l’insediamento ufficiale del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, un’esperienza che promette di continuare nel tempo, dando ai bambini la possibilità di impegnarsi concretamente per la loro città. Un'iniziativa che non solo arricchisce il percorso educativo dei giovani biellesi, ma che li prepara a essere cittadini consapevoli e partecipativi.