Tavigliano, c'è ancora tempo per consegnare giochi per i bimbi bisognosi (foto di repertorio)

A Tavigliano c'è ancora tempo fino a domani, sabato 7 dicembre, per consegnare i propri giocattoli per i bimbi bisognosi. L'iniziativa è della Banca del Giocattolo. Il punto di raccolta è in Municipio dalle 10.30 alle 12.30.