Biella, la pazienza è finita per un residente: “Degrado e immondizia, sì alle telecamere in via Schiapparelli”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Non c è limite al degrado che tocca sopportare a chi vive in via Schiapparelli, a Biella. Il punto nel quale si getta l'immondizia ed è diventato una discarica portatrice di topi e malattie. Se sì vuole vedere chi compie queste schifezze, possono venire in aiuto le telecamere, sarebbe ora di metterle dal momento che la gente si rifiuta di imparare cosa vuol dire raccolta differenziata e rispetto per il prossimo”.