Biella, via Schiapparelli ripulita in meno di un’ora: merito di Seab dopo la segnalazione

In poco meno di un'ora dalla segnalazione di un lettore, è stata ripulita l'area di via Schiapparelli, a Biella. Il merito è del personale di Seab che, in breve tempo, ha portato via l'immondizia in eccesso lasciata da qualche cittadino poco ligio alle regole del vivere quotidiano.