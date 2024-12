Leggiamo a Voce Alta, a Biella arriva il gruppo di lettura

Arriva il gruppo di lettura “Leggiamo A Voce Alta” alle 15.15 di mercoledì 11 dicembre presso la Biblioteca Civica di Biella. La lettura ad alta voce trasforma le parole in esperienze da condividere. Per il prossimo incontro del nostro gruppo di lettura, si è deciso di leggere 'Guarda le luci, amore mio' di Annie Ernaux, Premio Nobel per la Letteratura 2022. Un libro che ci invita a rallentare, ad osservare e ad ascoltare ciò che ci circonda. Come funziona il gruppo di lettura? Ogni mese viene scelto un testo da leggere, proposto direttamente dai partecipanti.

Durante gli incontri mensili si condividono letture ad alta voce, riflessioni e nuove proposte per il libro del mese successivo. Non è indispensabile aver letto o terminato il volume: si può partecipare anche semplicemente per il piacere di ascoltare. L’evento è realizzato in collaborazione con la Cooperativa Solidarietà e Lavoro, l’Associazione Amici della Biblioteca e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Sezione di Biella.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Per maggiori informazioni: biblioteca@comune.biella.it / +39 015 2524499