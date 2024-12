Biella rugby: dai Cadetta all’Under 12, il bilancio del finesettimana.

CADETTA

1.12.24 Rovato v Biella Rugby 29-40 (7-12)

Marcatori. Mete: Lanza, Tosetti, Panigoni, Longo, Moretti, Fusaro. Trasformazioni: Poli, Moretti (4).

Biella Rugby: Negro; Tosetti, Braga, Casini (67’ Nardi), Poli (45’ Moretti); Longo, Fusaro; Trocca (45’ Zacchero), Givonetti, Protto (54’ Buturca); Passuello, Morandini (62’ Cafaro); Vaglio (53’ Agnolio), Lanza (cap.), Panigoni (53’ Bortolot).

Nicola Mazzucato, coach: “Bene per la vittoria, ma troppi errori concessi. Molto male la trasmissione del pallone e la continuità del gioco. In quelle poche occasioni dove i ragazzi sono riusciti a mantenere il possesso in avanzamento siamo riusciti a segnare. Comunque, complimenti ai ragazzi per i cinque punti conquistati in classifica.”.

UNDER 16

1.12.24 Cogoleto v Biella Rugby 45-12 (28-0)

Marcatori. Mete: Zavarise, meta tecnica.

Biella Rugby: Vitta; Dal Molin, Deni, Grillenzoni, Ubertino; Bertone, Pizzarelli; Vatteroni, Defilippi, Ben Alilou; Protto, Zavarise; Borio, Ferro, Rossi. A disposizione: Ghilardi, Apollonio, Coda Caseia, Baiguera, Di Girolamo, Ubertalli.

Andrea Caputo, coach: “Nulla da fare per Brc, condizionata da qualche assenza , contro un Cogoleto solido e opportunista. La reazione del secondo tempo non è bastata a cambiare le sorti della partita. La squadra è scesa in campo senza la necessaria determinazione e non ha espresso il gioco di cui è capace. Peccato”.

UNDER 14

30.11.24 Ivrea v Biella Rugby 0-84 (0-19)

Marcatori. Mete: Balducci (5), Girardi, Buda, Paggio, Poli (3), Gobbi, Botto Poala, Allera. Trasformazioni: Balducci (4), Gobbi, Poli, Mercandino.

Biella Rugby: Balducci; Succio, Buda, Paggio, Frigerio; Siletti, Gobbi; Poli; Botto Poala, Pavanetto; P. Squara, Bocca, Mercandino. A disposizione: L. Squadra, Girardi, Brunetti, Allera.

Edo Romeo, coach: “Buona prestazione dei ragazzi, nonostante un inizio non facile contro un ottimo Ivrea. Poco gioco e poca voglia di fare, primo tempo finisce 19-0 per noi. Nel secondo tempo cambio di mentalità da parte di tutti. Molte più mete segnate e buon gioco, risultato finale 84-0, bravi tutti”.

UNDER 12

30.11.24 a Ivrea, Festa del Rugby – raggruppamento con: Biella Gialla, Biella Verde, Ivrea, Cus Po, Val Susa, Chieri e Rivoli

Biella Rugby Gialla: Blanco, Caneparo, Dominici, Gnesotto, Finotto, Mantovani, Milotta, Pietrini, Racanelli, Scaramal, Siletti, Ubertalli, Vella.

Biella Rugby Verde: Andreotti, Baiguera, Bonadeo, Pavan, Chiodelli, Piacenza, Fizzotti, Leonzio, Masi, Marinone, Michinhote, Rossi, Tagliabue.

Chiara Mautino, coach: “Giornata dal bottino pieno, le squadre di Biella concludono la giornata al primo e secondo posto. Buona prestazione da parte dei ragazzi e le ragazze presenti in campo, che dimostrano di aver recepito il lavoro svolto in settimana sull'avanzamento e il sostegno. Buona anche la prestazione difensiva”.