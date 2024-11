Confartigianato, ANAP Biella si ritrova per il convivio degli auguri di fine anno

Si svolgerà domenica, 1° dicembre, il consueto convivio degli auguri di fine anno 2024 dell'ANAP, l'associazione nazionale anziani e pensionati di Biella. L'appuntamento è rivolto a tutti i pensionati associati, familiari e amici per trascorrere una serena giornata in compagnia.

Il programma prevede, alle 11.15, il ritrovo presso la chiesa di San Lorenzo Carisio per la celebrazione della Santa Messa in suffragio degli “Amici” ed associati ANAP che non sono più tra noi. La funzione religiosa è appositamente pensata per riunire tutti gli associati ANAP con le loro famiglie. Alle 12.30, i partecipanti prenderanno parte all'incontro in programma presso l'Hotel Paladini di Carisio.

Durante la festa, ANAP Confartigianato Biellese offrirà a tutti i partecipanti, come omaggio natalizio, alcune specialità dolciarie tipiche della nostra terra. Per informazioni: 015.8551710.