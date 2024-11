Gli abeti di "Decora e adotta un albero" sono arrivati anche a Chiavazza FOTO

"Decora e adotta un albero" è il progetto del Comune di Biella dedicato alle scuole.

Ieri martedì 26 novembre e oggi, sono stati posati più di 100 abeti in via Italia e in prossimità delle scuole elementari che hanno aderito al progetto, Borgonuovo, Villaggio Lamarmora, Gromo Cridis, Istituto La Marmora, XXV Aprile di Chiavazza, Massimo Sella di Pavignano e De Amicis.

"Per dare visibilità al commercio - dichiara l'assessore al Commercio Anna Pisani - , abbiamo posato degli alberi anche in piazza Cisterna, via Lamarmora e in via Pietro Micca. E visto che in questo caso ad addobbarli non saranno gli allievi, ho distribuito ai commercianti un sacchetto con 15 fiocchi rossi per decorarli; ho chiesto di prendersene cura e di decorarli a piacere".

In cima ad ogni albero, compresi quelli che sono stati messi in piazza XXV Aprile che saranno addobbati dai bimbi delle elementari del quartiere di Chiavazza in questi giorni, c'è un messaggio chiaro che spiega il progetto: "Questo albero appartiene alla nostra comunità, abbellisce la città nel periodo natalizio. E' stato decorato dai bambini delle elementari e se vorrai potrai adottarlo e portarlo a casa con una piccola offerta per la scuola. Gli darai nuova vita e porterai la sua anima verde anima nella tua famiglia. Fino ad allora lascialo qui e prenditene cura, se vedi che ha sete portagli un po' di acqua".