Abeti di "Decora e adotta un albero", belli, "vanno a ruba"

Ne sono stati messi 100 nei giorni scorsi fuori dalle scuole (Borgonuovo, Villaggio Lamarmora, Gromo Cridis, Istituto La Marmora, XXV Aprile di Chiavazza, Massimo Sella di Pavignano e De Amicis) che saranno addobbati dai bambini, e lungo alcune vie come via Italia, in piazza Cisterna, via Lamarmora e in via Pietro Micca. Sono gli abeti del progetto di Natale del Comune di Biella "Decora e adotta un albero", che non sappiamo se andranno ad abbellire i salotti biellesi o finiranno nelle stufe per scaldare bagna cauda, ma sta di fatto che purtroppo qualcuno ha già visto bene di farne sparire alcuni. In via Italia per esempio, qualcuno è stato portato via.

"Purtroppo non siamo stupiti - commentano i commercianti lungo via Italia - . Non c'è sorveglianza, e gente disonesta ce n'è sempre in giro. Ringraziamo il Comune perchè è un'iniziativa bellissima che rende armoniosa ed elegante la via. A qualcuno di noi è stato portato via ma il Comune che abbiamo avvisato ne ha portati altri che abbiamo già addobbato. Evviva il Natale, vi aspettiamo tutti nella nostra bella Biella!".