Cocker aggredito a morte da pitbull a Zumaglia, cani allontanati dal suo proprietario

Il 9 novembre scorso, a Zumaglia, presso un esercizio pubblico, sito nel predetto comune, due cani di razza Pitbull, in possesso di un 27enne, noto pregiudicato, sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S., aggredivano un altro cane di razza cocker, di proprietà di donna del luogo, provocandone, il giorno dopo, la morte.

Considerato che non si trattava del primo episodio in cui i cani del prevenuto si rendevano protagonisti di vicende simili, avendo già aggredito in passato un altro cane, seppur in circostanze diverse, provocandone anche in quel caso la morte e, visto che il 27enne più volte ha dimostrato con la sua condotta di non essere in grado di custodire i cani nel modo più sicuro possibile, il Comando Stazione Carabinieri di Bioglio, oltre a procedere per quanto concerne la sfera penale, avendo lo stesso violato le prescrizioni cui è sottoposto, si adoperava, unitamente al sindaco di Zumaglia, ad interessare l’ASL di Biella per quanto accaduto al fine di valutare, ognuno per la propria parte di competenza, se fosse possibile emettere dei provvedimenti in merito.

La concertazione tra le varie autorità, sopra richiamate, consentiva in definitiva, con provvedimento motivato in tal senso che, dal 19 novembre u.s., i due cani Pitbull fossero ufficialmente allontanati dalla disponibilità del prevenuto e trasferiti da Zumaglia all’abitazione di un familiare residente in altro comune che se ne prenderà cura.