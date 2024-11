Un uomo entra ubriaco in un locale assieme ai suoi cani ma uno di questi ferisce gravemente il quattrozampe di una persona. Questo sarebbe successo, stando alle prime ricostruzioni, nella serata di ieri, 9 novembre, a Zumaglia.

All'arrivo dei Carabinieri, il possessore dei cani non era più presente. In seguito, è stato ritrovato nel vicino comune di Ronco Biellese e trasportato in ospedale per alcuni controlli. Seguiranno accertamenti per stabilire le responsabilità di quanto accaduto.