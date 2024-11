Dal Meleto di Gifflenga, l'idea per un ottimo snack: le chips di mela

Croccanti, sane e naturali, preparate essiccando fettine sottili di mela, perfette per chi vuole mangiare in modo più salutare. Sono le chips di mela un’alternativa leggera ai classici prodotti confezionati, a volte troppo calorici e ricchi di zuccheri e grassi idrogenati.

"Le chips di mela contengono fibre e aiutano il senso di sazietà - spiega Roberta Ravinetto, biologo nutrizionista, che continua - .Inoltre non presentano zuccheri aggiunti e additivi chimici, se preparate in modo naturale. E a questo proposito consiglio di leggere sempre le etichette nutrizionali".

Confezionate in piccoli sacchetti sono comode da portare in giro per essere consumate fuori casa. "Senza contare - conclude Roberta Ravinetto - , che sono ottime anche per i bambini che hanno un difficile approccio con la frutta. Quindi sono uno snack semplice e sano amato da grandi e piccini!!!"

E se le preparassimo noi? Potremo comprare le mele a Gifflenga, al Meleto di Cascina Imperolo, che ne propone diverse qualità e dove sono ottenute grazie a tecniche certificate e naturali che rispettano i ritmi della natura e seguono l’alternarsi delle stagioni, garantendo un prodotto finale genuino e ricco di sapore.

Il Meleto

Dottoressa biologo nutrizionista Roberta Ravinetto