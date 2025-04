Lauretana è partner tecnico di Vinitaly anche nel 2025 FOTO

Acqua Lauretana sarà l’acqua ufficiale della 57ª edizione di Vinitaly, in programma dal 6 al 9 aprile 2025 presso Veronafiere. Vinitaly è il principale salone internazionale dedicato ai vini e ai distillati, con una vocazione fortemente internazionale.

La manifestazione attira ogni anno migliaia di operatori del settore da tutto il mondo e rappresenta un’importante occasione per lo sviluppo di relazioni commerciali e la condivisione di esperienze d’eccellenza. Chi volesse conoscere da vicino tutta la leggerezza e la purezza di acqua Lauretana in fiera, potrà farlo presso lo stand dedicato: GALLERIA HALL 6/7 | STAND I Oltre alla fiera principale, l’acqua più leggera d’Europa parteciperà anche a Vinitaly and the City, il fuori salone dedicato al pubblico degli appassionati, che si terrà nel centro storico di Verona dal 4 al 6 aprile 2025.

Questo evento offrirà un’esperienza immersiva tra degustazioni, incontri ed eventi culturali, valorizzando l’eccellenza vinicola e le bellezze della città scaligera. La presenza di Lauretana a Vinitaly e a Vinitaly and the City rappresenta un’opportunità per sottolineare l’importanza dell’acqua di qualità nelle degustazioni di prestigio.