Biella, Villa Dea: pranza sospeso tra sapori ricercati e un panorama senza eguali FOTO e VIDEO

Immerso nella cornice suggestiva dei Faggi di Biella, Villa Dea è la destinazione per chi desidera concedersi una pausa pranzo rilassante all’insegna del buon cibo e di un ottimo servizio. Una splendida location storica arricchita da una terrazza che si affaccia sul Biellese: un luogo ideale per staccare dalla routine lavorativa e ritagliarsi un momento di relax.

Passione per il territorio e per la qualità dei prodotti nascono nell’esperienza alla Conca di Oropa, dove la famiglia Bertella ha unito la passione per il cibo alla valorizzazione del territorio. Oggi quel bagaglio di esperienze si traduce in una cucina che spazia dal mare alla montagna, con particolare riferimento ai piatti tipici, locali e piemontesi.

Entrando a Villa Dea, ci si sente subito a proprio agio: sinonimo di eleganza e signorilità, l’atmosfera calda e accogliente rispecchia la volontà di far sentire i clienti come a casa.

Un pranzo su misura: dal “Light Lunch” ai piatti tradizionali

Villa Dea offre un ampio Menù che soddisfa tutti i gusti, con un’attenzione particolare a chi desidera un break leggero ma saporito. Ecco una panoramica delle proposte:

Light Lunch

Il nostro “Tost”

Avocado, uovo strapazzato e salmone affumicato (10 €)

Insalata di pollo

Con avocado, noci, misticanza e vinaigrette (11 €)

Frittata di zucchine

Con feta e misticanza (11 €)

Club Sandwich

Pancarré, maionese, cotto alla brace, pomodoro, uovo sodo, misticanza e patate fritte (14 €)

“Villa Dea”

Misticanza, patate al vapore, fagiolini, uovo sodo e tonno (11 €)

Focaccia al salmone affumicato

Rucola e julienne di finocchio fresco (12 €)

Antipasti

Battuta di carne cruda di manzo

Insalata fresca di cavolo, grana e noci (12 €)

Mini quiche lorraine alle verdure invernali

Con salsa allo yogurt (10 €)

Roast-beef cotto a bassa temperatura

Con salsa tonnata (10 €)

Primi Piatti

Gnocchetti di patate alla norma

Pomodoro, melanzane e ricotta salata (12 €)

Pacchero al ragù bianco di coniglio (12 €)

Tajarin all’uovo al ragù di salsiccia (14 €)

Secondi Piatti

Paillard di vitello

Con patate fritte croccanti (11 €)

Uovo pochè su letto di spinaci al vapore

Fonduta di parmigiano e crostone di pane (14 €)

Tiepida milanese in carpione

Con verdure (12 €)

Dessert

Dolci artigianali del giorno (5 €)

(Rivolgersi al personale di sala per scoprire le proposte)

Fra le proposte le opzioni gluten free.

Che si tratti di un pranzo di lavoro, di un incontro informale o di un momento di evasione, Villa Dea offre la giusta combinazione tra atmosfera raffinata e sapori genuini. Godetevi una pausa pranzo con vista sul panorama biellese, nella quiete di un luogo in cui storia e modernità si fondono armoniosamente.

Via Ramella Germanin 28 – Biella.

Contatti: 393 441 5707

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/Villadeabistrot