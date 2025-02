Nicolò Benna e la sua pizzeria Acqua e Farina, ennesimo riconoscimento alla sua maestria

Le giornate del 10 e 11 marzo saranno un appuntamento speciale per Nicolò Benna, il talentuoso pizzaiolo della rinomata pizzeria Acqua e Farina, che verrà premiato con due riconoscimenti d'eccellenza: Masterchef Pizzaiolo e Pizza Oro.

La sua pizzeria, un vero punto di riferimento per gli amanti della pizza gourmet, ha saputo distinguersi per l'innovazione e la creatività, pur mantenendo viva la tradizione della pizza napoletana.

Un altro passo importante nella carriera di Nicolò Benna. Ma per lui, questo è solo l'inizio di un viaggio che promette di portarlo ancora più lontano nel mondo della pizza, un viaggio che lo vede sempre più protagonista e ambasciatore dell'eccellenza gastronomica italiana.

Se ancora non avete avuto il piacere di assaporare le sue pizze, non c’è momento migliore per farlo. Un brindisi al talento, alla passione e alla qualità, e un augurio di cuore a Nicolò Benna per questo importante traguardo raggiunto!!

La Pizzeria Acqua e Farina si trova in viale Cesare Battisti, 2/c, a Biella.