Caffetteria Interno 21, un ringraziamento dal cuore: “Ogni giorno è un momento speciale per merito vostro”

La Caffetteria Interno 21 di Biella è un luogo pensato per offrire un'esperienza unica ai nostri clienti, fatta di gusto, accoglienza e passione. Oggi voglio esprimere un sincero grazie a tutte le persone che, con il loro impegno e amore, rendono speciale ogni giorno nel nostro locale.

Un grazie speciale va a Elisa e Gisella, le mie straordinarie collaboratrici, che ogni giorno mettono il cuore in tutto ciò che fanno, accogliendo i nostri clienti con un sorriso genuino e cercando sempre di soddisfare ogni loro richiesta. La loro dedizione e professionalità sono il nostro punto di forza.

Un pensiero di gratitudine va anche a Andrea, mio figlio, che, nonostante i suoi impegni, è sempre pronto a dare una mano ogni volta che ce n'è bisogno.

Infine, un enorme grazie a tutti i nostri clienti, che continuano a scegliere il nostro locale per le loro pause, le colazioni e le chiacchierate. È grazie a voi se ogni giorno ci mettiamo al lavoro con rinnovata passione e dedizione.

Orari e novità della caffetteria

Per chi ancora non lo sapesse, Interno 21 è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 15, offrendo colazioni classiche o più particolari, con tante gustose promozioni e possibilità di asporto. La nostra offerta si adatta ai gusti di tutti: caffè espresso, cappuccino artigianale, cornetti freschi e specialità creative.

La pausa pranzo è sempre pronta per essere gustata sul posto o da portare via, senza alcun costo aggiuntivo per l’asporto. Ogni piatto è preparato con ingredienti freschi e di qualità, pensati per chi cerca un pasto veloce ma genuino.

Pausa per le festività

Vi informiamo che la Caffetteria Interno 21 si prenderà una pausa dal lunedì 23 dicembre a mercoledì 1 gennaio. Ritorneremo operativi giovedì 2 gennaio, con orario dalle 9 alle 15, e vi invitiamo a venire a trovarci giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 gennaio per scoprire una novità: al posto della classica pausa pranzo, serviremo un delizioso brunch a buffet, dalle 10.30 alle 14.30. Un’occasione speciale per trascorrere gli ultimi giorni di festa in compagnia, gustando piatti sfiziosi e ricercati!

Eventi speciali in programma

Interno 21 è anche il luogo ideale per eventi. Che si tratti di un incontro privato, una piccola festa o un evento organizzato da noi, il nostro locale è pronto a ospitare momenti speciali, con un servizio su misura per ogni esigenza.

Vi aspettiamo con il cuore aperto e vi auguriamo buone feste.

Interno 21 – Il vostro angolo di pausa in città.