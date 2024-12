Natale “a tutta birra”: Nel Beer Shop Pub Restaurant del birrificio Elvo arrivano i prodotti dedicati alle festività.

Il Natale è alle porte per tutte le attività, anche in casa Elvo: per festeggiarlo al meglio, il Birrificio ha realizzato una linea di specialità dedicate proprio alla festività più attesa dell’anno.

All’interno del Beer Shop Pub Restaurant Elvo di via San Filippo, a Biella, si potranno trovare il tradizionale panettone alla birra, realizzato con la “Doppel Bock”, la birra “Claus” di Natale realizzata con miele di Castagno medaglia d’oro al European Beer Star 2024, il distillato di birra weizen bock, i biscotti alle trebbie, i cioccolatini con distillato di birra e la tradizionale tometta alla birra Doppel Bock.

Per completare i vostri pacchi regalo anche gadget a marchio Elvo quali boccali, bicchieri, magliette, felpe.

Da oggi, sino al 24 dicembre, il locale rimarrà aperto tutti i giorni, ad eccezione di lunedì 16 dicembre che resterà chiuso.

Il Beer Shop Pub Restaurant Elvo si trova a Biella, in via San Filippo, 17.

Per info e prenotazioni: 015 3702122

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/birrificioelvo

Pagina Instagram Pub: www.instagram.com/birraelvo_bbq_pub