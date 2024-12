Dal 1951 il negozio di vini e liquori di Mariella Vaglio Giors

La seconda generazione della famiglia Vaglio Giors, vanta una lunga esperienza nel settore della distribuzione di vini e bevande, che risale al 1951, rendendola, assieme alla sua famiglia, un'autorità nel campo.

In un mondo, quello dell'enogastronomia, dove la nascita di nuovi prodotti prolifera, Mariella seleziona personalmente vini di carattere territoriale, con una particolare attenzione ai vini Piemontesi e Toscani, offrendo alla clientela una scelta di alto livello.

Entrando, si viene subito colpiti dalla varietà delle bottiglie esposte: dai grandi vini delle migliori cantine italiane a etichette più di nicchia, tutte selezionate con attenzione per soddisfare anche i palati più esigenti.

Ma non è tutto. Mariella ha deciso di arricchire la sua offerta con un'ampia gamma di liquori e grappe, alcune delle quali difficili da trovare altrove.

Se siete alla ricerca di una bottiglia che sappia sorprendere, questo negozio è una tappa obbligata. Perché, come dice Mariella, "un buon vino o un ottimo liquore non sono semplici bevande, ma emozioni da condividere".

L'esperienza di acquisto è resa ancora più speciale grazie alla disponibilità e alla competenza di Mariella, sempre pronta a consigliare il prodotto perfetto per ogni occasione, che si tratti di una cena importante o di un regalo esclusivo.

Mariella vi aspetta a Zumaglia in Via 1º Maggio n.6, prima del bivio per Ronco Biellese, nel suo negozio Vaglio Giors Vini Biella, dove vi aiuterà a scegliere la bottiglia che più si addice alle vostre esigenze.

Orario negozio

Lunedì 10.00-12.30

15.30-19.30

Da martedì a sabato 8.30-12.30

15.00-19.30

Per info:

015.561310

vinivaglio@gmail.com