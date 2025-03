Ristorante Porta della Torrazza: tradizione e convivialità nel cuore di Biella FOTO e VIDEO

Nel cuore di Biella, nella suggestiva cornice del Piazzo, il Ristorante Porta della Torrazza si presenta come un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza culinaria autentica e conviviale. Situato in via Amedeo Avogadro di Quaregna, 29b, all’interno dell’ex Circolo del Piazzo, il ristorante unisce tradizione e semplicità, con un’attenzione particolare alla qualità dei prodotti e alla valorizzazione del territorio.

Guidato dai coniugi Andrea ed Elena, il Porta della Torrazza offre una cucina casalinga basata su ingredienti del territorio. Carni, salumi, formaggi e vini provengono da produttori locali delle zone di Biella, della Baraggia di Candelo e dell’area circostante. Anche frutta e verdura vengono selezionate con cura, favorendo il rapporto diretto con piccoli agricoltori, spesso a Km 0.

La filosofia del ristorante non si limita alla scelta delle materie prime, ma abbraccia anche il valore delle tradizioni. Ogni settimana viene proposto un menù rinnovato, sia per il pranzo che per la cena, con l’obiettivo di offrire varietà e qualità sia ai clienti abituali che ai nuovi avventori. Il menù, disponibile dal lunedì al sabato, prevede piatti diversi ogni giorno a un prezzo fisso di 13 euro (escluso il caffè), un’opzione perfetta per chi lavora e desidera un pasto gustoso e genuino. La sera, invece, il menù alla carta cambia settimanalmente e viene servito il venerdì e il sabato sera.

Punto di riferimento per pranzi e cene, il locale offre la possibilità di fare un aperitivo, organizzare un evento e fruire dell’ampia terrazza esterna, che verrà aperta nella bella stagione, per godersi i sapori del territorio anche all’aria aperta.

Un’atmosfera semplice ed informale, per chi desidera sentirsi a casa. Il locale è adatto anche alle famiglie con bambini, grazie agli spazi sicuri e all’accoglienza calorosa dei proprietari. Per chi ha esigenze alimentari particolari, il ristorante propone opzioni vegetariane, vegane e senza glutine (su richiesta), con prodotti selezionati da fornitori specializzati. Anche gli animali domestici sono i benvenuti.

Il ristorante si trova all’interno della storica sede del Circolo del Piazzo, fondato nel 1945 da un gruppo di abitanti del rione con finalità ludico-ricreative. Nel corso degli anni, il circolo è diventato un punto di riferimento per la comunità, ospitando eventi, tornei di bocce e attività conviviali. Negli anni Ottanta, la sede fu ristrutturata e venne acquisita una licenza di ristorazione, dando il via a una tradizione culinaria che oggi continua grazie al Porta della Torrazza.

Di seguito il link al menù di sabato 8 marzo, Festa della Donna: LINK

Per prenotare un tavolo o chiedere informazioni, il ristorante è facilmente contattabile tramite i seguenti canali:

- Telefono: 333 766 3590

- Email: ristorotorrazza@gmail.com

- Instagram: risto_porta_della_torrazza

- Facebook: Ristorante Porta della Torrazza ex circolo del piazzo



Via Amedeo Avogadro di Quaregna, 29b - Biella (BI).