Nicolò Benna: Una storia di passione e successo nella pizzeria Acqua e Farina di Biella

Nicolò ha dedicato anni a perfezionare la sua arte, sperimentando nuove combinazioni e affinando le tecniche tradizionali e seguendo corsi di specializzazione in varie parti d'Italia. Questo impegno e questa dedizione lo hanno portato a diventare una figura di riferimento nella scena gastronomica di Biella, ma non solo: la sua pizzeria è ormai un punto di riferimento per chi cerca non solo una pizza, ma un'esperienza sensoriale unica.