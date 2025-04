Candelo, i bimbi dell'infanzia incontrano la giunta comunale

Martedì 18 marzo una delegazione dei bimbi della scuola dell'infanzia, accompagnati dalle insegnanti, sono stati ospiti della giunta comunale in vista della prossima istituzione del consiglio comunale dei piccoli.

L'Assessorato alla Gentilezza, in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali, ha creato un percorso di avvicinamento alle istituzioni locali dedicato ai più piccini, grazie al grande impegno da parte delle insegnanti ed in particolare dalla docente Monica Pieri, vicepreside dell'Istituto Comprensivo, che hanno accolto con grande entusiasmo questa iniziativa che rientra nel progetto Costruiamo gentilezza, in adesione alla rete nazionale degli Assessorati alla Gentilezza, guidato dal professor Luca Nardi dell'associazione Cor et Amor.

I bambini sono stati accolti in sala giunta ove hanno preso posizione nel tavolo riunioni, tra il sindaco e gli assessori e con grande entusiasmo hanno espresso i loro pensieri sul ruolo del sindaco ed hanno formulato le loro intenzioni gentili rivolte al territorio. "È stato un momento di grande tenerezza e soddisfazione - ha commentato Lorena Valla, assessore alle Finanze, con delega alla Gentilezza - Nel progetto, che ha caratterizzato l'istituzione dell'Assessorato alla Gentilezza a Candelo, abbiamo previsto percorsi di avvicinamento da parte dei nostri ragazzi alle istituzioni ed al ruolo che essere ricoprono e rappresentano, ovviamente utilizzando una interpretazione alla portata della loro età; ci hanno sorpreso soprattutto i più piccini, curiosi ed entusiasti con proposte ed azioni indirizzate alla giunta con estrema convinzione".

Il sindaco Paolo Gelone ha ascoltato con attenzione le richieste formulate dai bimbi e due in particolare sono emerse: una visita ai nonni della RSA di Candelo per farli sentire meno soli ed un pensiero alle persone bisognose del territorio. "Sicuramente organizzeremo una visita con i bimbi alla RSA e l'attenzione alle persone con disagio è una costante nelle politiche di questa amministrazione, che da ora in poi avrà anche il coinvolgimento dei nostri bambini in termini di attenzione" dichiara il sindaco. "Un grande ringraziamento alla scuola sempre al fianco dell'Amministrazione nelle iniziative extra scolastiche" sottolinea il vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali e Istruzione Selena Minuzzo.

Intanto l'amministrazione comunale sta intraprendendo l'iter per l'istituzione del Consiglio Comunale dei piccoli che si affiancherà al Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi.