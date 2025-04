L'ex pilota della MotoGp Melandri in bici sui sentieri delle Rive Rosse

Il Biellese si conferma meta ideale di sportivi e appassionati delle due ruote. La conferma è arrivata nei giorni scorsi, con il video postato sui propri canali social da Marco Melandri, l'ex campione italiano del mondo di motociclismo del 2002 (nella classe 250), oltre ad essere stato un volto noto della MotoGP e primatista italiano di vittorie nel campionato mondiale Superbike.

Il pilota, in sella alla sua bici, ha affrontato e raccontato per immagini il sentiero 41 bis del MTB Tour Rive Rosse di Masserano. In pochi giorni, il filmato ha totalizzato oltre 18mila visualizzazioni.