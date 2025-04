Pray, solidarietà e inclusione al centro: due eventi dedicati.

Domenica 13 aprile, l'evento si sposterà all'Oasi Zegna, dove avrà luogo una passeggiata organizzata in collaborazione con il Consorzio Turistico Alpi Biellesi. La giornata prenderà il via alle 9:30 con l’arrampicata sull’Argimonia del "Team3Gambe", mentre alle 10:30, con ritrovo all’agrichiosco di Margosio, il Consorzio Turistico insieme alle guide di Overalp organizzerà una passeggiata gratuita con Joelette alla portata di tutti. All'arrivo, presso la Locanda Argimonia, un ricco buffet preparato dal Consorzio per tutti i partecipanti in attesa dell'arrivo del Team3Gambe.