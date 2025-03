Gruppo Ermenegildo Zegna, utile netto a 91milioni: nel 2027 attesi ricavi tra i 2,2 e 2,4 miliardi di euro

Il Gruppo Ermenegildo Zegna ha registrato nell’esercizio 2024 un utile operativo (ebit adj) di 184 milioni di euro e un utile netto di 91 milioni di euro. In sintesi, questi i principali punti: ricavi a 1.946,6 milioni di euro, in aumento del 2,2% rispetto all'esercizio 2023. ZEGNA brand ha trainato la performance con ricavi a +6%; utile netto di €91 milioni, rispetto ai €136 milioni.

L’utile 2024 è stato anche penalizzato da un tax rate al 30%, quando nel 2023 il tax rate era stato del 20%, per effetto di poste straordinarie che non si sono riprodotte nel 2024; buono l’andamento del Gross Margin che è cresciuto di oltre 2 punti percentuali ed ha raggiunto il 66,6% del fatturato rispetto al 64,3% nell’esercizio 2023, guidato dalla crescita del canale retail; EBIT Adjusted (o utile operativo adjusted) è stato pari a €184 milioni, rispetto a €220 milioni nel FY 2023, con un EBIT margin del 9,5%. L’utile operativo è stato penalizzato in particolare dalla performance del marchio Thom Browne e, in parte, dagli investimenti per sviluppare TOM FORD FASHION; proposto dividendo a 0,12 euro per azione ordinaria (invariato rispetto all’esercizio 2023).

Sono continuati nel corso dell’anno gli investimenti per attrarre talenti, per lo sviluppo della rete negozi diretti e nelle attività di marketing, in linea con la visione di rafforzare i marchi ZEGNA, Thom Browne and TOM FORD FASHION e porre le basi per una crescita sostenibile. Annunciati anche i target di medio-termine. Il Gruppo si aspetta di raggiungere nel 2027: ricavi tra i 2,2-2,4 miliardi di euro e adjusted EBIT tra i 250-300 milioni di euro.

Ermenegildo “Gildo” Zegna, Presidente e CEO del Gruppo, ha dichiarato: "In un anno particolarmente sfidante, il nostro Gruppo ha registrato un Adjusted EBIT di 184 milioni di euro, superando le recenti aspettative. Zegna ha trainato questi risultati, grazie ad un dna unico e all’impegno del management nel raggiungimento dei risultati. Abbiamo adottato un approccio estremamente coerente, concentrandoci esclusivamente su progetti strategici fondamentali e investimenti in grado di rafforzare la desiderabilità del marchio, assicurando al contempo un rigoroso controllo dei costi”.

“I risultati di Thom Browne riflettono la nostra scelta strategica di ottimizzare il canale wholesale, puntando a rafforzare la centralità del cliente attraverso il Direct-to-Consumer – aggiunge - TOM FORD FASHION ha continuato il suo percorso verso il pieno sfruttamento del suo potenziale, con una chiara visione delle sue priorità. La recente sfilata — la prima sotto la direzione creativa di Haider Ackermann — ha avuto un consenso unanime, confermando che la nostra direzione strategica è ben tracciata. Nel 2024, abbiamo intrapreso azioni decisive, consolidando la nostra organizzazione e investito in modo selettivo nei nostri marchi. La nostra Filiera – fulcro del Gruppo - continua a rappresentare un elemento trainante e distintivo, in grado di alimentare l’innovazione che differenzia ZEGNA, Thom Browne e TOM FORD FASHION. Guardando al 2025, riconosciamo l’importanza di mantenere un approccio prudente rimanendo però pienamente focalizzati a portare a termine nostri progetti. Siamo consapevoli che, soprattutto in un contesto ancora complesso, proteggere l’identità dei nostri marchi rimane priorità assoluta. Lo faremo con disciplina, flessibilità e rimanendo fortemente focalizzati nell’execution della nostra visione strategica e creando valore per i nostri stakeholders".