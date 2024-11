Biella, donna di 55 anni trovata senza vita in casa (foto di repertorio)

Drammatica scoperta a Biella. Stando alle prime informazioni raccolte, una donna di circa 55 anni è stata trovata senza vita in casa.

La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di oggi, 14 novembre: sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco, anche gli agenti della Squadra Mobile per i rilievi del caso per meglio chiarire le cause della morte. Seguiranno aggiornamenti.