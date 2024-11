Donna di 56 anni trovata senza vita a Biella, si indaga sulle cause della morte

È avvolta nel mistero la morte di Alessandra Bocca, la donna di 56 anni trovata senza vita all'interno del suo appartamento. La tragedia si è consumata giovedì scorso, 14 novembre, in via Cavour, a Biella.

Stando alle prime ricostruzioni, l'allarme è scattato tra le amiche della donna che non erano più riuscite a mettersi in contatto con lei. Sembra anche che non si fosse presentata, senza alcun avviso, sul posto di lavoro creando non poca preoccupazione tra i colleghi. In breve tempo, sono giunti nella sua abitazione i Vigili del Fuoco che, con l'ausilio dell'autoscala, si sono introdotti all'interno dell'alloggio passando da una finestra fino alla drammatica scoperta.

Alla Squadra Mobile il compito di accertare le cause del decesso; inoltre, è stata disposta l'autopsia che chiarirà i contorni del fatto di cronaca. Al momento, c'è il massimo riserbo sulla vicenda ma pare che siano stati sentiti alcuni conoscenti della vittima.