Presentato Natale nel cuore di Biella 2024: "Valorizzati tutti i quartieri" FOTO

Questa mattina, mercoledì 13 novembre, nella Sala Consigliare di palazzo Oropa, amministrazione e associazioni territoriali hanno presentato un ricco programma di eventi natalizi. Grande partecipazione da parte delle associazioni di categoria (Confesercenti, Ascom, Confartigianato e Cna Biella) che sotto la guida della Pro Loco di Biella e Valle Oropa intendono regalare ai cittadini un “Natale coi fiocchi”.

“Il programma di quest’anno – esordisce l’assessore agli eventi, Edoardo Maiolatesi – è ricco e ambizioso e sarà costituito da diverse iniziative, ultimate e in itinere. Il Comune ha investito 70mila euro e nel complesso avremo a disposizione un budget che sfiora i 90mila. Il progetto luminarie verrà esteso: via Italia sarà sorvolata da un soffitto di luci e nelle vie secondarie ci saranno dei lampadari. L’illuminazione è prevista in tutti i quartieri di Biella, con l’installazione di alcune comete; Piazza Cisterna verrà valorizzata”.

L’albero di Natale di dieci metri, come anticipato, verrà installato in piazza Vittorio Veneto e il 7 dicembre, alle ore 17.30, verrà inaugurata ufficialmente la nuova piazza, in concomitanza dell’accessione per le feste natalizie.

Volontà di rendere il Natale luminoso e senza dimenticare il vero spirito del natale, che non deve essere solo quello degli acquisti, ma anche quello di coesione e unione sociale.

Anna Pisani, assessore al commercio offre una panoramica degli eventi 2024 e ricorda lo spirito di tali iniziative: “Quest’anno vogliamo offrire una dimensione sociale senza dimenticare la vera natura del Natale che, non solo rivolto al commercio, sarà motivo di coesione ed unione sociale. In piazza Duomo verrà installato un igloo di 9 metri di diametro e al suo interno si svolgeranno numerose attività per i bambini e le famiglie, con il coinvolgimento di associazioni e volontari”.

Fra le proposte emergono gli alberi di Natale che dislocati per la città, verranno addobbati e curati dagli studenti delle scuole elementari. Il ricavato ti tali progetti verrà devoluto a sostegno delle scuole.

Christian Clarizio, presidente Pro Loco di Biella e Valle Oropa, coordina le associazioni e il programma natalizio, cercando di attrarre tutti i biellesi: “Le festività rappresentano un momento di grande importanza per Biella e con il supporto della cittadinanza e di un programma adatto a tutti, vogliamo incrementare l’indotto territoriale. La gioia del Natale è la gioia della città, perché il centro è il cuore pulsante del commercio. Grazie alla fitta rete di manifestazioni intendiamo valorizzare un periodo ricco di eventi di successo”.

Fra gli eventi ricordiamo Il Trenino di Natale, Luna Park Natalizio, Concerti Gospel, Concerto degli Auguri della Banda Musicale G. Verdi e poi ancora concerti vari, presenze di babbi natale anche dal cielo, giochi, magia e tanta animazione.