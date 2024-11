Gruppo Marazzato a Ecomondo: focus sulla responsabilità aziendale FOTO

• QUATTRO GIORNI INTENSI PER IL GRUPPO MARAZZATO ALL’EDIZIONE 2024 DI ECOMONDO, LA GRANDE FIERA DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA OSPITATA NEI PADIGLIONI DI RIMINI EXPO CENTER

Tecnologie per l’ambiente, economia circolare, ma anche energia, sostegno e tutela del territorio e cultura d’impresa. In un’edizione particolarmente ricca di contenuti e appuntamenti come quella del 2024, Ecomondo si conferma una vetrina importante e preziosa per il Gruppo Marazzato e per tutte le sue attività, non soltanto quelle prettamente “tecniche” ma anche quelle legate alla cultura d’impresa e alla promozione e tutela del territorio.

L’azienda vercellese, leader nel settore dei servizi ambientali, rappresenta infatti una realtà di spicco anche per l’impegno in tutti settori e gli ambiti della sostenibilità, ambientale, economica e sociale, aspetti ormai sempre più correlati tra loro come nella grande fiera di Rimini, appuntamento ormai irrinunciabile per tutte le realtà attive in questo settore trainante della new economy. A conferma di questo, è inserita ormai da 5 anni consecutivi nell’elenco delle aziende premiate con il ”Best Managed Company Awards”, assegnato dalla società di consulenza Deloitte alle società meglio gestite sul territorio italiano, ma ha anche ricevuto il premio Industria Felix promosso dall’omonimo supplemento supplemento trimestrale de “Il Sole 24 Ore”, nonché il premio “Vercellese dell’anno” assegnato dalla Famija Varsleisa per le attività della Fondazione Marazzato per le attività a favore del territorio.

Lo Smart Report 2023

A testimoniare l’approccio multidisciplinare e trasversale, il report di sostenibilità che il Gruppo Marazzato ha presentato al proprio stand il 5 novembre, giornata inaugurale di Ecomondo. Lo Smart Report riferito alle attività del 2023, giunto alla sua terza edizione, non contiene soltanto un’analisi tecnica ma presenta l’approccio al tema della sostenibilità secondo i 3 pilastri ESG. Diventato Società Benefit nel 2023, il Gruppo Marazzato ha proposto un nuovo approccio, introducendo per la prima volta un’analisi di materialità condotta con un’indagine interna presso i propri dipendenti, i partner, gli investitori, e misurando la significatività percepita riguardo alle tematiche trattate, riscontrando una visione comune e sostanzialmente allineata sugli obiettivi ambientali, sociali ed economici.

Il documento contiene anche una dettagliata relazione sull’impatto ambientale e sulle politiche di riduzione dei consumi energetici e di acqua e i processi di economia circolare nelle sedi e nei centri di trattamento rifiuti.

La nuova edizione di Wastudy

L’impegno verso un approccio consapevole ed equilibrato al mondo dei servizi ecologici da parte del Gruppo passa anche attraverso la creazione di strumenti come Wastudy, l’osservatorio sui prezzi dei rifiuti speciali presentato per la prima volta nel 2021 e oggi giunto alla quarta edizione, presentata anch’essa in occasione di Ecomondo. Wastudy si sta imponendo, edizione dopo edizione, come un riferimento per tutte le aziende coinvolte nel settore, dagli operatori ai produttori.

Il convegno e la collaborazione con ENI

Nella giornata di giovedì 7 novembre, Alberto Marazzato, AD del Gruppo, ha preso parte al convegno organizzato da ENI all’interno dell’Innovation Arena a titolo L’offerta decarbonizzata dei prodotti, servizi e soluzioni di Eni. Nel corso del suo intervento, l’AD ha avuto l’opportunità di descrivere non soltanto le varie sfaccettature dell’attività aziendale, ma anche la collaborazione con la stessa ENI che si articola su molti fronti differenti. Le due aziende sono infatti impegnate in progetti comuni per la decarbonizzazione, che include analisi su risorse e processi energetici e la promozione dell’utilizzo di soluzioni rinnovabili come l’energia solare tramite installazione di pannelli fotovoltaici. Senza dimenticare le iniziative culturali portate avanti dalla Fondazione Marazzato, che con ENI ha avviato un’ulteriore partnership per il recupero e la ricostruzione di installazioni e ambientazioni d’epoca.

Per tutta la durata dell’evento, lo stand del Gruppo Marazzato, nel padiglione C1, è stato letteralmente invaso da ospiti, partner e visitatori, accolti quest’anno con un eccezionale spiegamento di forze grazie alla partecipazione degli studenti della classe a indirizzo turistico 4i dell’istituto Cavour, che hanno affiancato il personale dell’azienda nell’ambito del Progetto benEssere. Il Cavour non era l’unico istituto presente: i visitatori sono infatti stati accolti anche da uno showcooking durante tutti e quattro i giorni, presieduto dallo chef Simone Musazzo coadiuvato da due giovani studenti dell’Istituto alberghiero Sergio Ronco di Trino.

Tra le personalità intervenute come ospiti del Gruppo anche Cristina Seymandi, vice presidente del Gruppo Savio, colosso della produzione di serramenti in alluminio e strutture di sicurezza, che ha sottolineato con un ringraziamento pubblicato anche su Linkedin, la centralità di tematiche come, il recupero e riutilizzo dei rifiuti come nuove materie prime e l’economia circolare nella gestione delle attività industriali.

La soddisfazione generale e l'ottimo risultato di questa edizione 2024 di Ecomondo è ben riassunto nelle parole di Alberto Marazzato: “La fiera Ecomondo si conferma come un appuntamento irrinunciabile per tutti gli operatori del settore, un’occasione per consolidare i rapporti di partnership in essere ed entrare in contatto con nuove realtà. Inoltre, l’aggiunta di nuove sezioni come quelle legate all’innovazione e alle start up arricchisce ulteriormente la manifestazione, rendendola sempre più attrattiva non solo per l’Italia ma anche per l’estero”.





