Intervento di soccorso della Polizia Locale. Nella mattinata di oggi, 12 novembre, intorno alle 10.30, dopo una segnalazione giunta alla Centrale Operativa, gli agenti sono giunti al Barazzetto di Biella per prestare aiuto ad un anziano che vagava in stato confusionale. Lo stesso è stato poi trasportato in ospedale da un’ambulanza per le visite mediche del caso.