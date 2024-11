Ciclamini, tulipani e viole da parte di Avis Biella, per accogliere i visitatori del Borgo di Babbo Natale a Candelo FOTO

Da due anni il gruppo giovani Avis Biella si occupa della gestione del verde all'interno della rotatoria tra Biella e Candelo, nel Comune di Candelo. Un impegno che ha assunto tramite bando comunale. E in questi giorni ha rinnovato la fioritura in vista del primo settimana del Borgo di Babbo Natale, che da calendario sarà nei prossimi giorni. I fiori scelti sono stati ciclamini, tulipani e viole.

A curare il progetto del Gruppo è in particolare Chiara Comella. "Chiara ha condiviso una disposizione delle fioriture a forma di goccia di colore rosso a simboleggiare il sangue, e di colore giallo a richiamare il plasma - spiega il presidente Avis Biella Lorenzo Tivelli -, che sono le due donazioni che noi raccogliamo. E due o tre volte all'anno, o comunque secondo le necessità, ci impegniamo a rinnovare la fioritura, e a rendere la rotonda accogliente. Questo fine settimana l'obiettivo era abbellirla in vista del Borgo di babbo Natale, e lo abbiamo fatto con ciclamini, viole e tulipani che in primavera regaleranno una bella fioritura. Per quanto ci riguarda è un impegno a livello sociale perchè si tratta di abbellire uno spazio pubblico, e allo stesso tempo ambientale, perchè regalano un tocco di verde, di natura a quella zona e a chiunque si trovi a passare in quella parte di Candelo".