Biella nelle foto d’archivio: Pettinatura Rivetti negli anni ‘40

L’immagine di oggi ritrae l’edificio delle Pettinature Rivetti di Biella durante la sua costruzione, negli anni Trenta. Il progetto porta la firma dell’architetto Giuseppe Pagano, tra i protagonisti dell’architettura italiana fra le due guerre e direttore delle riviste “Casabella” e “Domus”.

Le Pettinature rappresentano un esempio emblematico di architettura razionalista: volumi puri, linee essenziali, attenzione alla funzionalità ed efficienza dell’impianto produttivo. L’edificio si articola in un corpo principale di cinque piani affacciato sulla strada e in una vasta struttura retrostante con copertura a shed, un tipo di copertura che consente una notevole illuminazione diurna, usata per capannoni industriali. La cura nel disegno degli shed testimonia l’attenzione di Pagano alle condizioni ambientali, quali l’illuminazione e l’aerazione, e il benessere dei lavoratori.

Dopo la chiusura dello stabilimento, agli inizi degli anni Novanta, la struttura è rimasta inutilizzata, trasformandosi in un imponente testimone silenzioso della storia industriale biellese.