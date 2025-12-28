A Salussola la mostra dei presepi, c'è tempo fino all'Epifania

C'è ancora tempo, almeno fino al prossimo 6 gennaio, per visitare la mostra dei presepi, allestita nella chiesa di San Nicola, nel comune di Salussola. I giorni di apertura sono il 28 dicembre (dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 18.30) e 1,4, 6 gennaio (sempre dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 18.30). Proprio l'ultimo giorno, alle 15, verranno celebrati i vespri solenni con la consegna dei diplomi di partecipazione. La giornata si concluderà con un rinfresco.