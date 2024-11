Aperto l'anno sportivo piemontese e celebrati i migliori atleti, tecnici e dirigenti della Regione

Inaugurato questa mattina al teatro Coccia di Novara l’anno sportivo piemontese, l’evento che celebra le eccellenze del territorio e rende omaggio agli atleti, tecnici e dirigenti che hanno portato prestigio allo sport regionale e nazionale. La cerimonia ha visto la partecipazione di figure istituzionali e sportive di spicco, tra cui l’assessore regionale allo sport Marina Chiarelli e Giovanni Malagò, presidente del CONI, in occasione della consegna delle benemerenze ai protagonisti dello sport piemontese.

«Questa cerimonia - non è solo un momento di riconoscimento per le eccellenze sportive piemontesi, ma un’occasione per celebrare il valore educativo dello sport e il ruolo fondamentale che ha nelle nostre comunità. Se quest’anno è stato un anno da incorniciare il prossimo si annuncia denso di appuntamenti tra le Final Eight di basket, la Vuelta, gli Special Olympics, a gennaio le Universiadi, tra maggio e giugno il Giro d’Italia e il Grand Prix di Fioretto all’Inalpi Arena e poi la Coppa del Mondo femminile di sci a Sestriere. Questi eventi fanno crescere il Piemonte, portano visibilità e aumentano la nostra credibilità per la capacità di saperli organizzare».

Durante il suo intervento l’assessore Chiarelli ha annunciato due bandi a sostegno degli eventi sportivi 2024 da 1.283.912 euro.

Tra i protagonisti della giornata, Davide Cascioli, allenatore della squadra di calcio a cinque FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivi Relazionali) e tecnico dell'Ashd Novara, premiato come Tecnico dell'Anno per i suoi successi nazionali, con particolare riferimento al titolo di campione d’Italia. Insieme a lui, il riconoscimento è andato anche all'Agil Volley e al Gsh Sempione 82 Asd per i loro risultati nel campo dell’inclusione e dello sport agonistico.

Tra gli Atleti dell'Anno spiccano nomi di prestigio: Giorgio Malan, torinese e bronzo nel pentathlon moderno a Parigi, Lorenzo Sonego, trionfatore nella Coppa Davis 2023, e Diego Colombari, specialista di handbike. Nella categoria sportivi dell’anno, sono stati selezionati anche Daisy Oskue, nel lancio del disco, e Alice Sotero, atleta di pentathlon moderno. Riconoscimenti sono stati attribuiti anche a tecnici e dirigenti di rilievo, tra cui David Greguoldo, premiato come Tecnico dell'Anno nel pugilato, e Marco Napoli, dirigente di ginnastica ritmica, insieme a Gianluigi Favero, distintosi nel pararowing.

Il premio come Squadra dell’Anno è stato assegnato alla Reale Mutua Fenera Chieri '76 (pallavolo) e al Gsh Sempione, affiancati dalla polisportiva Unicorno Style per i loro successi e l’impegno nella promozione dello sport. Nella categoria Promessa dell'Anno, hanno brillato giovani talenti come Giulia Zanello (twirling), Francesco Grandelli (pugilato), Marco Tontodonati (canoa) e Simone Bertelli (salto con l’asta), testimonianza di un futuro promettente per il panorama sportivo piemontese.

Inoltre, premi speciali sono stati conferiti alla Reale Ginnastica Torino e al Torino FD per il calcio disabili, mentre l'Agil Volley ha ricevuto un ulteriore riconoscimento per il suo impegno nello sport inclusivo. Nel segno della tradizione e della memoria sportiva, i premi nella sezione «Sportivo per Sempre» sono stati assegnati a figure come Graziella Martinat, Giuliano Patetta, Luigi Rossi e Sergio Vatta, mentre il giornalista dell’anno è stato nominato Stefano Tallia, per il suo contributo nella divulgazione e valorizzazione dello sport piemontese.