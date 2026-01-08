Dopo la pausa riparte il cammino del Biella Rugby, il primo ostacolo del 2026 è Vicenza

Dopo la pausa dedicata alle festività, il campionato di Serie A Elite è pronto per ripartire. Per Biella un turno importante, da giocare sul campo di casa, contro Rugby Vicenza nel match valido per la settima giornata di campionato. La classifica racconta di due squadre vicine ma con percorsi molto differenti: Vicenza occupa attualmente la posizione immediatamente superiore a quella del Biella, con 11 punti frutto di due vittorie, mentre i piemontesi inseguono a quota 6, senza ancora aver centrato il successo.

Un dato che però non restituisce pienamente l’equilibrio della zona bassa della graduatoria, dove Biella precede Colorno e Lyons Piacenza, entrambe ferme a 5 punti nonostante una vittoria a testa. Quella di domenica sarà la seconda sfida stagionale tra le due formazioni. Il primo incrocio risale al secondo turno di Coppa Italia, disputato proprio a Biella a inizio stagione, con Vicenza che si impose con un netto 26-62. Una gara che appartiene però a una fase diversa dell’annata e che oggi rappresenta soprattutto un riferimento da cui ripartire per misurare i progressi compiuti.

Prima della sosta, Biella Rugby è stato impegnato sul campo della capolista Petrarca, uscendo sconfitto. Vicenza, invece, ha chiuso il 2025 con un successo casalingo contro Viadana, risultato che ha consolidato la propria posizione in classifica e dato continuità al lavoro della squadra allenata da Andrea Cavinato. La ripresa del campionato offre dunque al BRC l’occasione di trasformare quanto di buono costruito finora in punti, davanti al proprio pubblico. Una partita che vale più dei quattro punti in palio e che segna l’inizio di una seconda parte di stagione ancora tutta da scrivere.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby dichiara: “Abbiamo concesso ai ragazzi una lunga pausa, ne avevano necessità per recuperare da un inizio di stagione decisamente intenso ed impegnativo. Abbiamo ricominciato ad allenarci il 29, ritagliandoci due settimane complete prima di arrivare a questa sfida contro Vicenza. Cosa ci aspettiamo dalla ripresa? Intanto siamo consapevoli di dover affrontare una squadra forte, reduce da una vittoria con Viadana, che ha disposizione una rosa di giocatori decisamente forti. Una squadra già affrontata in Coppa Italia e di quella partita ricordo che ci è andata abbastanza male, motivo per cui domenica, vorrei migliorare quella prestazione. Di tanto. Diciamo che vogliamo tutto un altro tipo di partita”.

Calcio d’inizio alle 14.30.