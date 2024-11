Maratona di Torino: il 1° dicembre tre appuntamenti in programma.

È tutto pronto per il ritorno delle tre maratone torinesi che correranno contemporaneamente lo stesso giorno. Si tratta della "Torino City Marathon", della "Torino Half Marathon" e della "Torino City Run", le gare internazionali competitive e non competitive in programma per il prossimo 1° dicembre 2024.

Le kermesse intendono viaggiare e correre nella storia della città mettendo in risalto l’importante patrimonio culturale della prima capitale d'Italia: dalle residenze sabaude ai simboli di innovazione della città come la Fiat e il Lingotto. Diversamente dalle edizioni precedenti, al fine di chiudere un anno di grandi eventi sportivi, le gare verranno disputate a dicembre e non nel mese di novembre.

"La Maratona di Torino ogni anno racconta la città nel migliore dei modi – ha commentato l'assessore regionale allo Sport Marina Chiarelli – Non è soltanto una sfida sportiva ma è un percorso nella storia sabauda passando tra i polmoni verdi di Torino. Un evento che richiama cittadini di ogni età e che regala scoperte ed energie nuove". "La scommessa che abbiamo fatto quest'anno, insieme agli organizzatori, è stata quella di provare a chiudere gli eventi di tutto l'anno proprio con la maratona – ha spiegato l'assessore ai Grandi Eventi Mimmo Carretta – La cosa più entusiasmante della maratona sarà permettere a chi arriva da fuori Torino di attraversare la storia di una città, vogliamo proprio che atleti e famiglie vivano quel giorno assaporando la bellezza di una città che riscopre il suo orgoglio, il quale è fortemente alimentato dall'entusiasmo della gente".

"Abbiamo deciso di cambiare data, rispetto alle edizioni precedenti, in accordo con la città. Anche noi organizzatori abbiamo promesso di rilanciare la maratona, e i dati di quest'anno dicono che la strada è quella giusta: ci sarà infatti un pullman di 62 persone provenienti dalla Slovenia e più di venti paesi in gara – ha spiegato Luca Vergnano, organizzatore delle Maratone – Ci teniamo a sviluppare questo progetto e crediamo che possa essere davvero utile al territorio, specialmente grazie all'attrazione turistica che le gare riescono a creare".

La Torino City Marathon partirà e si concluderà nella splendida cornice di piazza Castello, per un percorso totale di 42,195 km. Il tragitto interesserà i territori metropolitani di Torino, Moncalieri, Beinasco e Nichelino. La Torino Half Marathon invece consisterà in una mezza maratona dal percorso lungo 21.097 Km, partendo da viale Papa Giovanni XXIII (fra. Borgaretto - Beinasco ) e si svilupperà sullo stesso percorso della maratona sino al traguardo in Piazzetta Reale adiacente a Piazza Castello.

Diversamente la Torino City Run vuole essere una manifestazione sportiva rivolta a tutti. Si svilupperà infatti su un percorso cittadino di circa 5 km, con partenza da piazza San Carlo e arrivo su piazza Castello. Questa gara inoltre contribuirà, attraverso la quota di iscrizione, al sostegno delle iniziative proposte dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, partner organizzativo delle tre maratone.

"Porto il saluto dell'atletica piemontese, la nostra federazione è davvero grata agli organizzatori di questo evento – ha detto la presidente di FIDAL Piemonte Cleliuccia Anna Maria Zola – Quindici giorni fa avevo assistito alla maratona di Venezia, ma di fatto la meraviglia veneta si vede solo negli ultimi 3 km. Noi non abbiamo nulla da invidiare, anzi siamo sicuri che i numeri aumentano e aumenteranno ancora proprio per la forza attrattiva dell'evento".

"Sono anni che collaboriamo per far sì che l'evento abbia una forte ricaduta sociale – ha dichiarato il Responsabile Marketing e Comunicazione della Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro, Andrea Bettarelli – Grazie alla raccolta fondi e al tema della missione di valori riusciremo davvero a lavorare nell'ottica della prevenzione per le malattie legate al cancro".

Intanto le partecipazioni hanno quasi raggiunto il sold out, infatti se per la Torino City Marathon e per la Torino City Run sono ancora disponibili dei posti, per la mezza maratona (la Torino Half Marathon) le iscrizioni sono tutte esaurite da oltre un mese.