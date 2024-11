Dopo il rinvio per maltempo torna a Massazza Corri per la Ricerca (foto di repertorio)

Dopo il rinvio per maltempo, torna l'evento sportivo-benefico Corri per la Ricerca. In occasione del mese rosa, le donne di ogni età sono invitate a partecipare alla corsa/camminata non competitiva a favore della prevenzione medica.

Il percorso è di circa 4 chilometri. A seguire verrà offerta una merenda a tutte le partecipanti. I fondi raccolti saranno devoluti al Fondo Edo Tempia. L'appuntamento è per domenica 10 novembre, alle 15, presso il campo sportivo di Massazza.

Per info: 347.0541202 o 346.3232271.