Rally & Co in gara anche in Ungheria

L’ultima gara del campionato italiano cross country in programma nel weekend in arrivo farà tappa in Ungheria in occasione del Raid of the Champions nella quale il coefficiente 3 (con punti maggiorati) deciderà le sorti delle classifiche.

Al via per la Rally & Co Gianluca Morra e Stefano Tironi a bordo della loro Suzuki Vitara, attualmente al comando della classe T2 di campionato e 2° nel Trofeo Suzuki pronti ad affrontare la durissima competizione Magiara che vedrà l’arrivo a Nyirad dopo 7 prove speciali (alcune di 63 e 71 km ciascuna) per un totale di 360 km cronometrati.