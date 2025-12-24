Biella: serata di auguri e solidarietà per Pier Angelo Tasinato FOTO e VIDEO

Lunedì 22 dicembre, presso lo spazio eventi di Maiser Serramenti, si è svolta la serata di auguri del pilota biellese di rally Pier Angelo Tasinato, da anni protagonista non solo sulle prove speciali ma anche nel sociale grazie all’iniziativa “Una mano sul cuore”.

Davanti ad amici, appassionati e sponsor, Tasinato ha raccontato come la voglia di mettersi in gioco sia ancora forte e quanto il suo impegno sia rivolto a dare continuità al progetto solidale, portato avanti in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella, a sostegno del reparto di cardiologia.

A fare gli onori di casa Igor Mai, di Maiser Serramenti, che ha espresso grande soddisfazione nell’aver messo a disposizione la propria struttura per un’iniziativa di così alto valore umano e sociale. Presente anche Margherita Borello, responsabile dell’Ufficio Stampa dell’Ospedale di Biella, che ha ringraziato Tasinato per il suo costante supporto, sottolineando l’eccellenza e l’avanguardia del reparto di cardiologia.

In chiusura, spazio anche al futuro sportivo: Tasinato ha annunciato i programmi per il 2026, che lo vedranno impegnato nel Campionato Italiano Rally al volante della nuova Y10, con il debutto nel Trofeo Lancia.

Una serata all’insegna della passione, della solidarietà e di nuovi ambiziosi obiettivi, dentro e fuori dalle gare.