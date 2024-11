Anche a Miagliano si sono tenute le celebrazioni del 4 Novembre. “Una ricorrenza importante volta a non dimenticare” ha rammentato il sindaco Alessandro Mognaz nel corso del suo intervento.

In tale occasione, non sono mancate parole di grande apprezzamento per le forze armate che, con spirito di sacrificio e servizio, garantiscono sicurezza e tranquillità al nostro territorio.