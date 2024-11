Bioglio, si presenta il piano di riequilibrio finanziario. Sindaco: “Ripartito in 20 anni per ripianare il debito”

Nuovo capitolo sulla situazione economica-finanziaria del comune di Bioglio. L'amministrazione, guidata dal sindaco Lucia Acconci, svelerà il il nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in sostituzione di quello presentato nella precedente legislatura.

L'occasione sarà il prossimo consiglio comunale, in programma alle 19 di martedì 5 novembre. “Un'operazione necessaria per delineare lo stato dei conti comunali assieme all'importo totale del debito aggiornato – spiega il primo cittadino – Inoltre, nei mesi scorsi, si era ipotizzato un fondo di garanzia di circa 200mila euro a titolo prudenziale per l'ipotesi di eventuali passività allo Stato non ancora emerse. La cifra, purtroppo, è stata sforata. In più, il piano di riequilibrio è stato ripartito in 20 anni per ripianare il debito e sarà inviato alla Corte dei Conti entro il 6 novembre. Poi, non dovremo fare altro che attendere la risposta”.

Confermata, infine, la notizia che il sindaco ha presentato un esposto alla Procura di Biella inerente la situazione finanziaria del Comune. "Lo confermo anche se ritengo sia stato prematuro rendere pubblica questa notizia - afferma Acconci - anche perchè ci troviamo in fase di indagini. In qualità di primo cittadino era un dovere segnalare agli organi preposti ciò che ho appreso durante i primi mesi di amministrazione a tutela dell'ente che rappresento e di coloro che collaborano con me. Le valutazioni sulle responsabilità non spettano a me, sarà compito di altri."