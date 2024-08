Bioglio, l'appello ai cittadini: “Chiediamo pazienza, eviteremo il dissesto del Comune”

“Ce la metteremo tutta per non andare in dissesto. Una situazione simile sarebbe la rovina di una generazione futura. Non lo permetteremo. I servizi fondamentali saranno garantiti. L'obiettivo, oltre a evitare il dissesto del Comune, è portare a casa l'approvazione del piano di riequilibrio. Chiediamo a tutti i cittadini pazienza, resilienza e tempo”. Questo l'appello condiviso di tecnici e membri del consiglio comunale guidato dal neosindaco Lucia Acconci, a margine dell'assemblea di ieri sera, 30 luglio, che ha approvato con giudizio unanime (anche con i voti della lista di minoranza rappresentata da Bernardo Lovison) il rinvio della delibera sull'assestamento di bilancio e dei suoi equilibri.

“La decisione viene rimandata ai prossimi mesi – sottolinea Acconci – perché il quadro amministrativo e contabile non è sufficientemente chiaro e va accertato”. Ad ascoltare, nella sala consiliare del Municipio, molti cittadini (oltre 50) che, al termine del consiglio, hanno posto molte domande sulle 3500 fatture “non registrate” e condiviso sentimenti di scetticismo, rabbia e profonda delusione. Ora, il Comune sarà chiamato entro 90 giorni a presentare un piano di riequilibrio rimodulato così da evitare il dissesto. Intanto, le telecamere del Tg regionale di Rai 3 hanno raggiunto il piccolo paese del Biellese da quasi 900 anime per documentare la situazione e sentire l'opinione dei cittadini da cui si evince forte preoccupazione.