Bioglio, via libera all'unanimità per la nuova delibera: debito stimato in 1,8 milioni di euro (foto di repertorio)

Approvata all'unanimità, anche con i voti della minoranza, la nuova delibera (richiesta dalla Prefettura di Biella) che delinea la situazione economica-finanziaria del comune di Bioglio.

Il voto è avvenuto nei giorni scorsi durante il consiglio comunale. “C'erano 20 giorni di tempo per rivedere il documento, con dati contabili ancor più precisi, come richiesto dagli organi preposti – spiega il sindaco Lucia Acconci – In primo luogo, sono state indicate le misure adottate fin qui, come il taglio delle spese e il recupero dei tributi e dei canoni di locazione. Inoltre, è stato enorme lo sforzo dell'assessore al Bilancio e della ditta incaricata della contabilità che, in poco meno di tre settimane, hanno estrapolato alcuni dati contabili per giungere alla situazione economica-finanziaria al 31 agosto 2024”.

Entro la fine del mese di ottobre, il lavoro deve essere concluso: “Sono i tempi imposti dalla legge che delineeranno la situazione dei conti comunali – sottolinea Acconci – Partendo dal rendiconto già approvato lo scorso dicembre, con un disavanzo già noto di circa 1.161.755, 92 euro, si è proceduto con la stima di massima dei debiti fuori bilancio e le passività pregresse. A ciò si aggiunge uno scoperto di 454.405 euro per pagamenti da effettuare, oltre a 80mila euro di Iva split non versata il tutto per una passività totale di 1.696.161 euro, a cui abbiamo aggiunto 200mila euro, quale fondo di garanzia a titolo prudenziale per l'ipotesi di eventuali passività allo Stato non ancora emerse”.

Ora, il Comune attenderà le decisioni della Corte dei Conti assieme al Ministero dell'Interno, chiamati ad esprimersi sul bilancio di Bioglio, assieme al piano di rientro di risanamento dei conti. Se verrà accolto, verrà evitato lo spauracchio del commissariamento.