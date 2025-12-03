Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, Nicole Orlando a Palazzo Chigi FOTO e VIDEO

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità che ricorre oggi 3 dicembre, la presenza di Nicole Orlando ha rappresentato uno dei momenti più significativi dell’evento ospitato nel cortile di Palazzo Chigi, alla presenza della Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli. L’atleta plurimedagliata biellese, oggi anche Consigliere federale FISDIR, è stata invitata come voce simbolo di partecipazione, autonomia e competenza: valori che la sua storia incarna con forza e autenticità.

Nicole ha portato la sua testimonianza personale e sportiva all’interno del programma dedicato alle associazioni e alle organizzazioni impegnate nella tutela dei diritti delle persone con disabilità. "Viviamo in un mondo in cui spesso non è facile per chi ha una disabilità - ha esordito Nicole - ,ma oggi più che mai possiamo vedere dei segnali di cambiamento. La disabilità non dovrebbe essere un ostacolo alla felicità. La vera sfida è creare un ambiente in cui tutti indipendentemente dalle proprie difficoltà possano sentirsi parte integrante della comunità".

Durante l’incontro è stato mostrato in anteprima anche il trailer del docufilm che la vede protagonista, “Niente di speciale”, diretto da Alessio Di Cosimo e prodotto da Unicorn srl in collaborazione con Rai Documentari. Il film racconta il suo percorso umano e atletico, contribuendo a diffondere un messaggio positivo e autentico sul valore delle differenze.