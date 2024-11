Bioglio, nessuna sorpresa in consiglio: approvata la delibera di rimodulazione del nuovo piano di riequilibrio

Non ha riservato grosse sorprese il consiglio comunale di Bioglio, andato in scena nella serata di martedì, 5 novembre. In tale occasione, è stata approvata all'unanimità la delibera di rimodulazione del nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in sostituzione di quello presentato nella precedente legislatura.

A presentare il documento il sindaco Lucia Acconci: “Una premessa è d'obbligo: lo scorso 28 agosto il consiglio ha approvato la delibera sugli equilibri sulla base della situazione economica-finanziaria di quel momento, ferma a 1.896.161,16 euro. Da allora ad oggi, sono state completate le verifiche sulle fatture sospese e sui crediti tale per cui si è giunti a un disavanzo accertato di circa 1.972.897,36 euro, da ripianare in 20 anni per un importo di circa 100.000 euro all'anno”.

Il primo cittadino ha poi aggiunto che il revisore dei conti “ha dato parere favorevole, tenuto conto degli interventi previsti. Non solo: il Comune ha anche ritenuto di rispondere alle richieste istruttorie, ben 58 quesiti, supplementari poste dalla Corte dei Conti con delibera del 12 giugno 2024, così da allegarle al piano di equilibrio rimodulato. Questo documento sarà inviato alla Corte del Conti per l'approvazione. Non resta che attendere la loro risposta”.